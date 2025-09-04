Певец Юлиан сообщил, что Александра Пахмутова «живет прекрасно» после смерти мужа

Певец Юлиан рассказал о состоянии композитора Александры Пахмутовой. В 2023 году она потеряла мужа – Николая Добронравова. По словам артиста, автор песен до сих пор не может принять уход супруга, но пытается жить без него.

Певец раскрыл правду о состоянии пианистки в беседе с Teleprogramma.org.

По словам Юлиана, Пахмутова «живет прекрасно», продолжает работать.

«Александра Николаевна не любит наружу выносить, как она живет… Все в порядке. Пытается жить без Николая Николаевича», - поделился артист.

Пахмутова и Добронравов 67 лет были в браке. В 2023 году поэт умер от остановки сердца после продолжительной болезни.

Пахмутова тяжело встретила потерю мужа. Она ежедневно плакала и только через два месяца появилась на людях.

Ранее певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) негативно высказался о Пахмутовой. Он отмечал, что современное творчество композитора оказалось «ужасным», но отказывать ей было неудобно.