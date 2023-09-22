Певец Юлиан раскрыл, кто теперь заботится о ставшей вдовой Александре Пахмутовой

В Москве 20 сентября проводили в последний путь поэта-песенника Николая Добронравова. Его смерть стала тяжелым ударом для композитора Александры Пахмутовой, которая прожила в браке с ним 67 лет. Сначала она отказывалась вовсе верить в то, что ее супруга нет, но потом смогла стойко перенести самые тяжелые дни в своей жизни.

Как отметил друг музыканта певец Юлиан, Пахмутова продолжает держаться благодаря сильному характеру. Ей сложно жить без Добронравова, из-за этого у нее часто меняется настроение. Стоит ей увидеть какие-то фотографии, как воспоминания накрывают ее, и она погружается в свою скорбь.

Однако рядом с Александрой Николаевной находятся близкие – брат и племянник, которые помогают ей справляться со всем. Юлиан считает, что должно пройти больше времени, и тогда композитор сможет окончательно прийти в себя.

«Я восхищен Александрой Павловной. Она выдержала всю церемонию похорон от начала и до конца — от церемонии прощания до поминок в узком семейном кругу. Потерять любимого человека, свою вторую половину, с которым она прожила 67 лет, — ну как это легко пережить?» - поделился певец с изданием Msk1.ru.

Ранее стало известно, что Пахмутова положила в гроб Добронравова дорогую вещь.