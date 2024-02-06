Певец Юлиан принял решение прокомментировать отъезд Наташи Королевой в США, об этом сообщает mk.ru.

Наташа Королева на днях улетела из России в США на празднование дня рождения матери. 77-летняя Людмила Порывай уже долгое время живет в Майами.

После новостей об отъезде артистки, в соцсетях поднялась волна недовольства. Многие осудили Королеву за визит в США. Об отпуске знаменитости высказался певец Юлиан. По его мнению, негативная реакция публики его не удивляет.

«Соцсети уже давно наполнены таким негативом, что даже не хочется туда заходить. Какую мерзость пишут в адрес Королевой! Хорошее написать людям сложно, а плохое — хлебом не корми», — рассказал он.

Юлиан добавил, что травля в сторону Королевой является незаслуженной.

«Она — очень ранимый и солнечный человек. Поэтому таких гадких комментариев в свой адрес она явно не заслуживает», — объяснил певец.

Ранее мы писали о том, что журналисты выяснили планы улетевшей в США певицы Наташи Королевой в отношении РФ.