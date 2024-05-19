Певец Юлиан неожиданно исполнил песню Андрея Макаревича* на концерте

Певец Юлиан неожиданно исполнил песню Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории России) на концерте. Об этом сообщает mk.ru.

Певец Юлиан стал гостем сборного концерта звезд 90-х. Музыкант вышел на сцену во втором отделении и неожиданно запел песню «Пока горит свеча» Андрея Макаревича*.

После этого артист начал петь свой хит «Русский вальс». Публика так прониклась исполнением, что вызвала Юлиана на бис. Артист остался доволен теплым приемом публики.

«Сегодня ещё раз убедился, что у нас в России самые лучшие и добрые зрители. Нигде не любят так артистов, как у нас! Ни в Израиле, ни в Америке — ни в какой другой стране! Только в России к артистам особое отношение», — заявил он.

Певец добавил, что зрители сейчас особенно нуждаются в патриотической музыке.

«Вы же видели, как принимали „Русский вальс“. Патриотические композиции сейчас необходимы, как воздух», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Юлиан жестко ответил критикам сына Вячеслава Зайцева.

*признан иноагентом на территории России.