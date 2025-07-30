Певец Юлиан назвал бредом слова Макаревича* в адрес Пахмутовой

Певец Юлиан назвал бредом слова Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), в адрес Пахмутовой. Об этом сообщает aif.ru.

Певец Юлиан прокомментировал недавнее высказывание Андрея Макаревича*, который заявил, что в последнее время песни, написанные композитором Александром Пахмутовой, были плохими.

По словам музыканта, Макаревич* так высказался потому, что с Россией его больше ничего не связывает.

«Какой-то бред, честно говоря. То, что сейчас происходит с его высказываниями, это все, я думаю, идет от того, что он разорвал связи с Россией. Все, что связано с нашей страной, считаю, что у него вызывает какую-то агрессию, в том числе и Пахмутова», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что певец Юлиан посоветовал не относиться серьезно к конфликту Азизы и Кудрявцевой.

*признан иноагентом на территории РФ.