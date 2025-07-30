Певец Ярослав Сумишевский подарил дочери квартиру в Москве

Певец Ярослав Сумишевский рассказал, что подарила 23-летней дочери Ксении квартиру в Москве. Артист сделал наследнице такой подарок на день рождения. Подробности сообщает StarHit.

«Стараемся укреплять и поддерживать семейные узы. Ксюша всегда была умницей, отлично училась, заслужила. Она уже взрослая, поэтому я сделал такой небольшой вклад в ее будущее — купил дочке небольшую квартиру в Москве», — поделился звездный отец.

Ксения сама выбирала жилье — главным условием было наличие парка рядом для прогулок с собакой. Девушка, которая учится на ветеринарного врача и помогает бездомным животным, давно живет самостоятельно, но поддерживает тесную связь с семьей.

Напомним, что Ярослав стал отцом в 18 лет — Ксению ему родила первая жена Светлана, с которой он познакомился на Сахалине. Позже семья переехала в Москву, где Сумишевский начал музыкальную карьеру.

Сейчас у певца также есть восьмилетний сын Мирослав от второго брака. Его мама, Наталья, погибла в автокатастрофе в 2021 году. Несмотря на разницу в возрасте, дети дружны — Ксения часто навещает брата, а Мирослав с интересом наблюдает за творческой жизнью отца.

Ярослав признается, что скучает по сыну в разъездах, но они проводят время вместе в путешествиях.

Ранее мы писали о том, что восьмилетний сын певца Ярослава Сумишевского отказался становиться артистом.