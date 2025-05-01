Восьмилетний сын певца Ярослава Сумишевского отказался становиться артистом

Певец Ярослав Сумишевский рассказал о том, кем хочет стать его восьмилетний сын. Несмотря на то, что Мирослав еще маленький, он уже понимает, что профессия артиста его не привлекает.

По признанию вокалиста, ему бы хотелось, чтобы сын любил музыку. Но она его совсем не привлекает. Идти против желаний Мирослава Сумишевский не стал. Он намерен поддерживать его и в других увлечениях.

«Сына я хотел привлечь к музыке. Но он как-то без особого восторга это принял. Занимался несколько месяцев на фортепиано. Потом пришел и говорит: «Пап, я не хочу, не надо». Я ему предложил попробовать петь. Но он тоже не захотел», - цитирует слова певца mk.ru.

Ярослав предложил сыну заняться каратэ, и мальчик согласился. Боевое искусство ему нравится гораздо больше музыки. Однако звездный отец все же не теряет надежду, что ребенок еще вернется к вокалу. Тем более, что в школе Мирослав поет. Он даже участвовал в конкурсе талантов, на котором исполнял детскую композицию.

Ранее Ярослав Сумишевский впервые вышел в свет с сыном.