«Эмоциональный выброс»: друг Пугачевой объяснил провокационные выходки певицы в последнее время

Провокационные выходки певицы Аллы Пугачевой в последнее время – это «эмоциональный выброс». Соответствующим мнением поделился музыкант Александр Левшин.

Пугачева недавно нецензурно высказалась в адрес певца Стаса Михайлова, а потом заявила, что нормальные люди не возвращаются в РФ. Левшин уверен: эмоциональные фразы артистки «не имеют ничего общего с действительностью». Он отметил, что некоторые люди в нервном состоянии отвечают раздраженно. При этом Пугачева – умная и мудрая женщина, которая находится с мужем и двумя детьми.

«Мне кажется, что это чисто эмоциональный выброс», - поделился Левшин с сайтом mk.ru.

Нецензурная лексика в адрес Михайлова не удивила музыканта: он заявил, что певица «могла ругнуться». Во время работы с Примадонной на репетициях доставалось и ему.

Друг певицы также допустил ее возвращение в Россию, но считает: она сама определится и «выбирает свою судьбу».

На вопрос журналистов, как много он заработал с Пугачевой, ответил: «Меньше, чем она».

Ранее композитор Юрий Лоза призвал забыть о певице после ее высказываний и перестать пиарить.