Певец Владимир Пресняков запустил шутку о женщинах на шоу «Голос»
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Певец Владимир Пресняков запустил шутку о женщинах на шоу «Голос», об этом сообщает Вокруг.тв.
Исполнитель неуважительно высказался по отношению к коллегам-девушкам на шоу «Голос». Владимир Пресняков оказался среди тех, кто повернулся к участнице проекта Эмме Дергилевой. Кроме него, кнопку нажал член жюри Антон Беляев.
А вот женская половина жюри не оценила выступление девушки. Впрочем, она все равно обрадовалась двум экспертам.
«Очень рада, что повернулись люди, на которых я надеялась больше всего», — заявила конкурсантка.
Певица Zivert отпустила в сторону девушки ироничное замечание:
«Славу Богу, что нелюди не повернулись», — рассказала она.
Тут же к дискуссии подключился Владимир Пресняков, который продолжил неудачную шутку.
«А девчонки-не люди», — подхватил он.
В результате Дергилева выбрала в качестве наставника Антона Беляева.
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