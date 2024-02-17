Певец Владимир Пресняков запустил шутку о женщинах на шоу «Голос», об этом сообщает Вокруг.тв.

Исполнитель неуважительно высказался по отношению к коллегам-девушкам на шоу «Голос». Владимир Пресняков оказался среди тех, кто повернулся к участнице проекта Эмме Дергилевой. Кроме него, кнопку нажал член жюри Антон Беляев.

А вот женская половина жюри не оценила выступление девушки. Впрочем, она все равно обрадовалась двум экспертам.

«Очень рада, что повернулись люди, на которых я надеялась больше всего», — заявила конкурсантка.

Певица Zivert отпустила в сторону девушки ироничное замечание:

«Славу Богу, что нелюди не повернулись», — рассказала она.

Тут же к дискуссии подключился Владимир Пресняков, который продолжил неудачную шутку.

«А девчонки-не люди», — подхватил он.

В результате Дергилева выбрала в качестве наставника Антона Беляева.

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