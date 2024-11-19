Певец Владимир Пресняков сделал публичное заявление о своей матери, вокалистке ВИА «Самоцветы»
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Певец Владимир Пресняков публично обратился к своей матери, вокалистке ВИА «Самоцветы» Елене Пресняковой в день ее 78-летия. Артист поздравил именинницу с праздником и поделился семейной фотографией в своем блоге.
«Моя любимая мама. Как здорово, что Бог мне дал именно тебя! Главное, будь здорова и счастлива. С днем рождения, моя самая нежная, добрая и веселая мамочка», — написал Пресняков.
Поклонники исполнителя хита «Замок из дождя» присоединились к поздравлениям. Они отметили, что Елена Преснякова не стареет с годами и всегда прекрасно выглядит.
«Мама не меняется. Красивая женщина», - написали комментаторы.
Ранее Владимир рассказал о самочувствии родителей. По словам музыканта, его отец, 78-летний Владимир Пресняков-старший в настоящее время приводит здоровье в порядок. Артист выразил уверенность, что вскоре все будет хорошо. При этом Елена Преснякова активно гастролирует и на здоровье не жалуется.