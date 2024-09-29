«Надеюсь, будет прекрасно и хорошо»: Владимир Пресняков рассказал о здоровье родителей

Певец Владимир Пресняков посетил большой фестиваль «Удачные песни» в Live Арене и рассказал о здоровье родителей, выступавших в ВИА «Самоцветы». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

По словам музыканта, его отец, 78-летний Владимир Пресняков-старший в настоящее время приводит здоровье в порядок и выразил уверенность, что вскоре все будет хорошо. При этом он не уточнил, что именно беспокоит его звездного родителя.

«Папа сейчас немножко приводит свое здоровье в порядок. Надеюсь, будет прекрасно и хорошо», - разоткровенничался Пресняков-младший.

Говоря о 77-летней матери Елене Пресняковой, исполнитель хита «Замок из дождя» отметил, что она активно гастролирует и на здоровье не жалуется.

«Мама, она сумасшедшая. У нее до сих пор по три концерта в день. При этом, они переезжают какими-то автобусами. Для меня это вообще непонятно», - сказал Владимир.

Артист также рекомендовал всем научиться смеяться над собой и каждое утро искать, «где клево» и как сделать, чтобы было хорошо.