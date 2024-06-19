Певец Владимир Левкин заявил, что у Жанны Агузаровой много врагов и завистников. Об этом сообщает mk.ru.

Жанна Агузарова стала гостьей музыкальной премии, однако ее выступление вырезали из эфира ТВ. Из-за этого в Сети разгорелся скандал: поклонники убеждены, что артистку «донимают враги». Владимир Левкин согласен с мнением фанатов. Более того, он считает, что коллегу не стоило вырезать из премии.

«У талантливых людей всегда много врагов и завистников. Хотя бы припев с куплетом оставили. Там же все красиво было. Люди ее ждали, столько лет не видели», — высказался музыкант.

Левкин признался, что понимает чувства Агузаровой. Артист и сам не раз сталкивался с тем, что его убирали из эфира.

«Было обидно и непонятно почему», — резюмировал Владимир.

Напомним, что в окружении певицы заявили о браке по свету и звуку во время выступления. Это, по их словам, и стало причиной исчезновения Жанны из эфира ТВ.

Ранее певец Юрий Лоза назвал Жанну Агузарову «шелухой» после скандала на премии МУЗ-ТВ. Подробности читайте в этой новости.