«Это шелуха»: Юрий Лоза резко прокомментировал скандал с Жанной Агузаровой на премии МУЗ-ТВ

Недавно королева русского рок-н-ролла Жанна Агузарова впервые за долгое время вышла в свет, но ее выступление на «Премии МУЗ-ТВ 2024. Возвращение» внезапно вырезали из эфира. Певец Юрий Лоза в беседе с aif.ru высказался о скандале с артисткой и поделился мнением о ней.

14 июня в Москве состоялась «Премия МУЗ-ТВ 2024. Возвращение», на которой впервые за долгое время появилась Жанна Агузарова. Певица представила свою сольную программу «Королева рок-н-ролла» и получила награду в номинации «Легенда вне времени». Однако ее выступление внезапно вырезали из трансляции. По слухам, причиной этого стало фривольное поведение артистки на сцене, а представители знаменитости заявили, что произошел «брак по свету и графике».

Юрий Лоза высказался о скандале, случившемся с Жанной Агузаровой на премии МУЗ-ТВ. Певец назвал артистку «шелухой» и поддержал решение удалить ее номер из эфира.

«Вырезали и вырезали из телеэфира, и правильно сделали, я поддерживаю!» — заявил Юрий Лоза.

Исполнитель хита «Плот» считает, что творчество Жанны Агузаровой не имеет ничего общего с искусством, а сама она и ее эпатажное поведение не стоят обсуждения.

«Кто она? Все эти выходки Агузаровой — разве они влияют на нашу жизнь? Это шелуха, повторяю! К музыке и искусству Агузарова не имеет никакого отношения! Шнурки ее, заклеенный глаз — весь этот ее бред не стоит обсуждения!» — высказался певец.

Ранее мы писали о том, что Юрий Лоза жестко прошелся по певцу Филиппу Киркорову и назвал его показушником.