Певец Владимир Левкин пришел на премьеру в темных очках и рассказал об операции

Певец Владимир Левкин пришел на кинопремьеру в темных очках. Журналисты просили их снять, но экс-солист «На-На» не стал этого делать. Музыкант рассказал, что перенес операцию.

Об этом сообщает mk.ru.

Журналисты спросили, почему Левкин «вредничает» и не снимает очки. На это певец ответил: «У меня операция была».

Левкин не стал раскрывать подробности и успокоил.

«Мне придется на какое-то время преобразиться в киноактера. Сейчас еще и щетина появится», - сообщил он по секрету.

Известно, что в 2000-х Левкину поставили рак. Он перенес несколько курсов химиотерапии, пересадку костного мозга и вылечился.

Ранее блогер Мария Погребняк сообщила, что полуторамесячному сыну потребовалась операция на глазах. Ребенку провели мини-операцию под местной анестезией. Погребняк призналась, что это время показалось ей «вечным ужасом».