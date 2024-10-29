Певец Владимир Левкин пришел на премьеру в темных очках и рассказал об операции
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Певец Владимир Левкин пришел на кинопремьеру в темных очках. Журналисты просили их снять, но экс-солист «На-На» не стал этого делать. Музыкант рассказал, что перенес операцию.
Об этом сообщает mk.ru.
Журналисты спросили, почему Левкин «вредничает» и не снимает очки. На это певец ответил: «У меня операция была».
Левкин не стал раскрывать подробности и успокоил.
«Мне придется на какое-то время преобразиться в киноактера. Сейчас еще и щетина появится», - сообщил он по секрету.
Известно, что в 2000-х Левкину поставили рак. Он перенес несколько курсов химиотерапии, пересадку костного мозга и вылечился.
Ранее блогер Мария Погребняк сообщила, что полуторамесячному сыну потребовалась операция на глазах. Ребенку провели мини-операцию под местной анестезией. Погребняк призналась, что это время показалось ей «вечным ужасом».