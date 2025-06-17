Певец Влад Топалов подал иск с требованием взыскать более 24 млн рублей

Певец Влад Топалов подал в суд на кредитора с требованием взыскать более 24 млн рублей. Суд, изучив исковое заявление, принял его к производству.

Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Как пишет источник, Топалов является учредителем ООО «МСМ». Ответчиком по иску выступает ООО «Консорциум ФПК».

Артист требует взыскать задолженность по договору займа в размере 20 млн рублей, а также проценты за пользование кредитом в сумме 3 млн 757 тыс. 73 рублей и неустойку в виде пени 740 тыс.

В определении суда говорится, что иск подан с соблюдением всех требований. Суд постановил возбудить производство по делу.

Предварительное судебное заседание и собеседование со сторонами состоится 18 августа. Истец и ответчик встретятся в здании суда на Большой Тульской.

Ранее сообщалось, что актриса Регина Тодоренко ушла от Топалова в начале отношений.