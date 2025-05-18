«Несколько дней вымаливал прощение»: Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений

Регина Тодоренко ушла от Влада Топалова в начале отношений.

Певец на подкасте «Про это» признался, что чуть не потерял свою избранницу из-за алкоголя. Топалов не стал скрывать, что раньше он не знал чувства меры.

Однажды после очередного мероприятия, на котором был брат Тодоренко, артист проснулся в пустой квартире, где не было больше возлюбленной. По словам Влада, тогда он сразу понял, что мог расстроить Регину своим поведением.

Топалов раскрыл, что Тодоренко после случившегося какое-то время не отвечала на звонки, но позже все-таки решилась выйти на разговор.

«Перешел черту... Я понимаю, что-то не то, уже начинаю догадываться, потому что нет вещей... И я несколько дней вымаливал прощение... Наконец-то она дала мне аудиенцию. Я пришел в ресторан, а она мне спокойно говорит: "Смотри. Это просто не мое. Ты классный, хороший, но все. Я не могу вернуться за ту черту, которую ты перешел. Без обид. Ты мне нравишься, у меня есть к тебе чувства, но все», - разоткровенничался Топалов.

Влад сообщил, что ему удалось получить второй шанс, после чего бросил пить на два года.

Ранее мы писали о том, что Регина Тодоренко стала снимать себя с одного ракурса после слухов о беременности.

Также сообщалось, что прибыль фирмы Влада Топалова за год выросла до 216 млн рублей.