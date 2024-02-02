Певец Влад Соколовский заявил о серьезной болезни, но ему никто не поверил

Певец Влад Соколовский рассказал, что во время участия в шоу «Новые звезды в Африке» испытывал проблемы со здоровьем. У него обострилась болезнь, но участники программы ему не поверили. Случившимся он поделился в эфире шоу «Злые языки».

Артист рассказал, что до участия в популярной программе он периодически испытывал боли в животе, но пренебрегал этими симптомами. Однако во время работы над проектом его здоровье сильно ухудшилось, и певца пришлось госпитализировать. Соколовский сообщил, что у него был поставлен диагноз – перитонит.

Перитонит представляет собой серьезное заболевание, вызванное воспалением брюшины из-за воздействия микробов, пищи или содержимого кишечника.

В интервью исполнитель отметил, что участники «Новых звезд в Африке» не верили в серьезность его состояния здоровья.

«Я посмотрел эту серию, где участники рассказывали, что я симулировал. Мне кажется, им, наверное, не по себе стало через полгода, когда в больнице у меня вырезали аппендицит. По итогу у меня был перитонит», — рассказал исполнитель.

Соколовский высказал предположение, что ухудшение его здоровья могло быть связано с неправильным питанием во время шоу или стрессами из-за процесса съемок.

Напомним, что участниками экстремального шоу становится звезды кино и шоу-бизнеса. Они пытаются добыть еду в трудных условиях, находясь в дикой саванне. Ведут программу Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Ранее мы писали о том, что юмористка Наталия Медведева рассказала об отравлении на проекте «Новые звезды в Африке». Она почувствовала себя плохо после одного из приемов пищи. Проблемы испытала не только она. Другие участники шоу тоже просидели в туалете два дня.