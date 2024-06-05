12-летний сын Анастасии Стоцкой носит ее на руках

Певица Анастасия Стоцкая рассказала в личном микроблоге, что 12-летний сын носит ее на руках. Артистка снялась на руках у наследника и выглядела счастливой.

Знаменитость редко говорит о личной жизни, но часто публикует фотографии с семьей. Поклонники наблюдают за идеальными отношениями звездной мамы с детьми. А на одном из последних видео 12-летний Александр решил взять маму на руки. Он улыбался и позировал перед камерой.

«Это мой мальчик», — похвасталась певица.

Напомним, что кроме сына у Стоцкой есть дочь Вера, которой семь лет. Звезда родила детей от бизнесмена Сергея Абгаряна, с которым развелась в 2019 году. В интервью женщина признавалась, что всеми силами пыталась сохранить семью, но у нее ничего не получилось. После этого она старалась не давать комментариев, чтобы не возникало никаких скандалов. Звезда решилась сообщить о разводе публично только после многочисленных слухов через два с половиной года.

Интересно, что пользователи Сети который год сравнивают детей Анастасии с ее другом Филиппом Киркоровым. Певица много раз делала заявления на фоне этих вопросов и говорила, что певец не является отцом ее детей.

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