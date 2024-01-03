Певец Валерий Меладзе нашел способ выступать поближе к России

Уехавший в 2022 году из России певец Валерий Меладзе пытается вести активную гастрольную деятельность за границей. Чаще всего он выступает для европейских зрителей, а также для отдыхающей в Дубае русскоязычной публики.

При этом в начале 2024 года он решил проехаться по странам СНГ. Так, в январе у Меладзе запланировано сразу три сольных концерта в Казахстане и один в Узбекистане. Несмотря на то, что стоимость билетов доходит до 30 тысяч рублей, практически все места в 2,5-тысячном зале Дворца Республики практически распроданы.

Как пишет портал Утро.ру, концерты Меладзе в Казахстане могут и не состояться из-за его политических заявлений. Ранее по аналогичной причине там не дали выступить шоумену Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ).

Ранее мы писали, что Меладзе решил войти в 2024 год без задолженностей перед ФНС РФ. Исполнитель выплатил почти 1,8 миллиона рублей. При этом, по некоторым данным, за 2023 год певец мог заработать на россиянах от 30 миллионов рублей. Дело в том, что в России у артиста остался бизнес по аренде и управлению недвижимости, фирма «Вантаж».

*(Признан иноагентом на территории России)