Валерий Меладзе распрощался со всеми долгами

Валерий Меладзе погасил все долги перед налоговой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Меладзе решил войти в 2024 год без задолженностей. Исполнитель выплатил почти 1,8 миллиона рублей.

Еще в начале декабря долг Меладзе составлял 275 тысяч рублей. Однако за три недели эта сумма увеличилась до 1 749 326 рублей. При этом, по данным источника, за 2023 год певец мог заработать на россиянах от 30 миллионов рублей.

Несмотря на отсутствие концертов, эти деньги вошли в семейный бюджет Меладзе. Дело в том, что в России у артиста остался бизнес по аренде и управлению недвижимости, фирма «Вантаж», с ежегодной прибылью в размере 28-30 миллионов.

Кроме того, исполнитель хита «Салют, Вера» до сих пор выступает на частных мероприятиях и корпоративах. За каждый выход на сцену артист получает около 12 миллионов рублей.

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