Певец Трофимов заявил, что был против участия дочери Елизаветы в шоу «Голос»

Певец Сергей Трофимов признался, что был против того, чтобы дочь Елизавета принимала участие в телевизионном музыкальном шоу «Голос. Дети». Он предполагал, что наследницу будут судить не по таланту, а по происхождению, и хотел отгородить от этого.

Дочь Трофимова выступала на конкурсе в 2023 году в составе команды Егора Крида. Девочка прошла слепые прослушивания, но до финала дойти не смогла, так как наставник выбрал других участниц. Однако Елизавете рэпер посоветовал не оставлять музыку.

Из-за звездной фамилии школьница сталкивалась во время съемок в шоу с критикой телезрителей, которые считали, что ее взяли в проект только благодаря отцу. Однако это было не так. Сам Сергей, как выяснилось, не хотел пускать туда дочь. Но она настояла на своем.

По словам Трофимова, за успехами Елизаветы следили все близкие. И когда она покинула проект, один из друзей певца даже хотел наказать телевизионщиков.

«Подполковник, один мой знакомый, дружим со времен войны в Чечне, ночью мне из Сирии позвонил, ругается: «Я сейчас поеду им там...» Я ему: «Спокойно, это детский конкурс! Все нормально!» - рассказал артист в беседе с gazetametro.ru.

Ранее Сергей Трофимов осудил Григория Лепса за конфликт с фанаткой на концерте в Костроме.