Певец Ternovoy назвал причины, по которым он бы не стал встречаться с девушкой

Певец Олег Терновой, выступающий под псевдонимами Terry и Ternovoy, не намерен вступать в отношения с девушкой, имеющей дурные привычки и не уделяющей время психологической терапии.

«С курящей точно не буду встречаться - не курю. Часто выпивающая - тоже нет. Ну и, наверное, я не буду с девушкой, не уважающей психологию. С такой, которая не принимает терапию и не считает, что это что-то важное», - заявил артист в беседе с The Voice Mag.

Певец считает, что для создания крепного союза оба партнера должны быть самодостаточными людьми. «Признак нездоровых отношений - это когда один человек не может без другого жить, он не мыслит свою жизнь без своей половинки», - уверен артист.

При этом Терновой увлекается гаданием на картах Таро и верит в астрологию. По его мнению, это «способ почувствовать себя в безопасности и переложить с себя ответственность».

Олег Терновой получил известность после победы в проекте «Песни» на телеканале ТНТ. После этого он заключил контракт с лейблом Black Star Inc, однако спустя три года прекратил с ним сотрудничество. Недавно Терновой выступил на «Московском выпускном 2024».

В феврале «Страсти» взяли интервью у Олега Тернового. В нем он рассказал о творческом кризисе, своем отношении к Вале Карнавал, удивлении от ухода Тимати из Black Star и о работе с психологом.