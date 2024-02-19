«Я всегда был сложным»: певец TERRY о творческом кризисе, любви и работе с Тимати

В 2018 году TERRY (Олег Терновой) громко заявил о себе на всю страну. Тогда он стал победителем 1 сезона шоу «Песни», подписал контракт с крупным лейблом, а поклонники вместе с ним напевали хиты «Домофон» и «Мегаполис». На протяжении нескольких лет TERRY удерживал лидирующие позиции на отечественной эстраде и считался топовым артистом. Однако, как и многим знаменитостям, Олегу не удалось избежать творческого кризиса: он перестал вести соцсети, посещать мероприятия и писать песни. Терновому понадобилось время, чтобы понять: музыка — это дело всей его жизни. Вот почему осенью 2023 года TERRY анонсировал свое возвращение в индустрию.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Олег поделился воспоминаниями о проекте «Песни», рассказал о работе с психологом и оценил музыкальные способности Вали Карнавал.

Олег, осенью 2023 года Вы анонсировали своё возвращение в индустрию. Расскажите, чем была вызвана пауза? Чем Вы занимались все это время?

Я почувствовал, что пауза для меня необходима, чтобы пересмотреть многие моменты в жизни. Все это время я занимался творчеством, саморазвитием, вел поиск, так сказать, себя, смотрел аниме.

В ролике, в котором Вы анонсировали камбек, было сказано, что Вы потеряли все достижения. Почему Вы так считаете? Когда к Вам пришло это осознание?

Ну в ролике было сказано по-другому (смеется). Я, наверное, просто выразил популярное мнение. Но в какой-то момент я, действительно, обесценил свои достижения.

Олег, что помогло Вам пережить кризисный период? Несколько лет назад Вы говорили о том, что обращались к психологу за помощью. Потребовалась ли Вам консультация специалиста на этот раз? Какие в Вас произошли изменения? Поменялся ли взгляд на творчество?

Спорт, в основном бег. Поддержка родных и близких. И еще мне очень помогла психолог Надежда Уффельман. Мы с ней знакомы со времен «Песен» на ТНТ. Произошло много осознаний, которые меняют, в том числе, и взгляд на творчество.

Были ли у Вас мысли о том, чтобы насовсем уйти из индустрии и заняться чем-то другим? У Вас театральное образование. Не хотелось попробовать себя в этой сфере?

Наверное, каждый артист хотя бы раз думал об этом. Но, задавая себе вопрос, что, если не карьера артиста, я понимал, что меня практически ничего не привлекает, кроме актерства. Но тут одно другому не мешает.

Что стало решающим фактором для возвращения? Тяжело ли Вам далось это решение? Какие новые цели Вы перед собой ставите?

Желание выступать. Контактировать с публикой. Решение далось легко, потому что я понял, насколько мне этого не хватает в жизни, а именно своего любимого дела. О целях я не люблю распространяться, могу только сказать, что хочу дальше развиваться, и я вижу теперь куда.

Говорят, что среди артистов не может быть дружбы. Есть ли публичные люди, которые поддержали Вас в тяжелый период и одобрили Ваше возвращение?

Я понял, что очень много людей меня поддерживали и продолжают поддерживать! Из звезд, тех, кто был всегда рядом, могу выделить Диму Красилова и артиста Slame. Немного. Но это, думаю, был мой косяк. Сейчас я более общительный.

На сегодняшний день Вы продолжаете писать песни. Что для Вас является источником вдохновения? Какие творческие планы на 2024 год? Планируете ли выпустить альбом? Хотелось бы с кем-то из коллег записать трек? Если да, то с кем?

Для меня источник вдохновения — желание самовыразиться. Творчество — это всегда про самовыражение! Планы на 2024 год — самовыразиться по максимуму. Есть мысли об альбоме, но думаю насчет целесообразности этой затеи.

По поводу коллабораций. Конечно, есть артисты, с кем хотелось бы создать что-то интересное. Среди них: JONY, Егор Крид, Gafur, Анна Asti, CAPTOWN и, на самом деле, еще много кто (улыбается).