«Я всегда был сложным»: певец TERRY о творческом кризисе, любви и работе с Тимати
© Личный архив Олега Тернового
В 2018 году TERRY (Олег Терновой) громко заявил о себе на всю страну. Тогда он стал победителем 1 сезона шоу «Песни», подписал контракт с крупным лейблом, а поклонники вместе с ним напевали хиты «Домофон» и «Мегаполис». На протяжении нескольких лет TERRY удерживал лидирующие позиции на отечественной эстраде и считался топовым артистом. Однако, как и многим знаменитостям, Олегу не удалось избежать творческого кризиса: он перестал вести соцсети, посещать мероприятия и писать песни. Терновому понадобилось время, чтобы понять: музыка — это дело всей его жизни. Вот почему осенью 2023 года TERRY анонсировал свое возвращение в индустрию.
В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Олег поделился воспоминаниями о проекте «Песни», рассказал о работе с психологом и оценил музыкальные способности Вали Карнавал.
Олег, осенью 2023 года Вы анонсировали своё возвращение в индустрию. Расскажите, чем была вызвана пауза? Чем Вы занимались все это время?
Я почувствовал, что пауза для меня необходима, чтобы пересмотреть многие моменты в жизни. Все это время я занимался творчеством, саморазвитием, вел поиск, так сказать, себя, смотрел аниме.
В ролике, в котором Вы анонсировали камбек, было сказано, что Вы потеряли все достижения. Почему Вы так считаете? Когда к Вам пришло это осознание?
Ну в ролике было сказано по-другому (смеется). Я, наверное, просто выразил популярное мнение. Но в какой-то момент я, действительно, обесценил свои достижения.
Олег, что помогло Вам пережить кризисный период? Несколько лет назад Вы говорили о том, что обращались к психологу за помощью. Потребовалась ли Вам консультация специалиста на этот раз? Какие в Вас произошли изменения? Поменялся ли взгляд на творчество?
Спорт, в основном бег. Поддержка родных и близких. И еще мне очень помогла психолог Надежда Уффельман. Мы с ней знакомы со времен «Песен» на ТНТ. Произошло много осознаний, которые меняют, в том числе, и взгляд на творчество.
Были ли у Вас мысли о том, чтобы насовсем уйти из индустрии и заняться чем-то другим? У Вас театральное образование. Не хотелось попробовать себя в этой сфере?
Наверное, каждый артист хотя бы раз думал об этом. Но, задавая себе вопрос, что, если не карьера артиста, я понимал, что меня практически ничего не привлекает, кроме актерства. Но тут одно другому не мешает.
Что стало решающим фактором для возвращения? Тяжело ли Вам далось это решение? Какие новые цели Вы перед собой ставите?
Желание выступать. Контактировать с публикой. Решение далось легко, потому что я понял, насколько мне этого не хватает в жизни, а именно своего любимого дела. О целях я не люблю распространяться, могу только сказать, что хочу дальше развиваться, и я вижу теперь куда.
Говорят, что среди артистов не может быть дружбы. Есть ли публичные люди, которые поддержали Вас в тяжелый период и одобрили Ваше возвращение?
Я понял, что очень много людей меня поддерживали и продолжают поддерживать! Из звезд, тех, кто был всегда рядом, могу выделить Диму Красилова и артиста Slame. Немного. Но это, думаю, был мой косяк. Сейчас я более общительный.
На сегодняшний день Вы продолжаете писать песни. Что для Вас является источником вдохновения? Какие творческие планы на 2024 год? Планируете ли выпустить альбом? Хотелось бы с кем-то из коллег записать трек? Если да, то с кем?
Для меня источник вдохновения — желание самовыразиться. Творчество — это всегда про самовыражение! Планы на 2024 год — самовыразиться по максимуму. Есть мысли об альбоме, но думаю насчет целесообразности этой затеи.
По поводу коллабораций. Конечно, есть артисты, с кем хотелось бы создать что-то интересное. Среди них: JONY, Егор Крид, Gafur, Анна Asti, CAPTOWN и, на самом деле, еще много кто (улыбается).
Большинство Ваших песен про отношения между мужчиной и женщиной. Вкладываете ли Вы в тексты личные истории? Что для Вас любовь? Свободно ли Ваше сердце на сегодняшний день?
Да, в своих песнях я делюсь пережитыми чувствами и где-то ситуациями. Но могу сказать точно, что не смог бы написать ни одну из них без этих чувств внутри. Любовь для меня — это основа, если рассуждать глобально. Любовь и страх — это как Инь и Янь. Каждый движется от любви, либо от страха. Ну в классическом понимании, любовь — это совокупность разных чувств. Но не стоит путать любовь с влюбленностью. Любовь — это что-то более спокойное, стабильное, осознанное.
Если почитать Ваши посты в соцсети, то создается впечатление, что Вы очень рефлексирующий человек. Так ли это на самом деле? Какой Вы в жизни? Чем отличается сценический образ от настоящего Вас?
Да, сколько себя помню, я был всегда более сложным, что ли. Вечно копался в себе и во всем искал смысл. В жизни я абсолютно разный: экстраверт и интроверт, люблю пообщаться с умными людьми, а еще беззаботно провести время. С кем-то я весел, легок и гиперактивен, а с кем-то томен и душню. А мой сценический образ — это тоже часть меня, а, может, даже просто выжимка меня (улыбается).
Для Ваших клипов характерна дерзкость и разноплановость. Как рождается идея для ролика? О каком клипе Вы мечтаете?
Ооо, на моменте написания песни я уже вижу картинку. Всегда, когда пишу песни, руководствуюсь образами в голове. Я мечтаю снять клип с Максом Шишкиным (режиссер, работавший с Лолитой, Элджеем и Иваном Дорном, прим. «Страсти»), это будет замах на один крутой фильмец. Думаю, я к этому обязательно приду.
В клипе на песню «Попкорн» снялась Яна Кошкина. Как возникла идея сотрудничества? Комфортно ли Вам было работать с Яной в одном кадре? У Кошкиной сложился определенный экранный образ, а какая она в жизни?
Идея клипа вытекала из самого трека. Но разгоняли её вместе с режиссером Сергеем Grey. С Яной возникла идея сразу же. Мы об этом подумали с моим на тот момент линейным продюсером Дарьей Пасечник.
С Яной было максимально комфортно, хочу отметить ее профессионализм и огромный опыт. И ясное дело, что в жизни она не та, что на экране, и многие, думаю, это понимают.
Несколько лет назад Вы написали песни «Домофон» и «Мегаполис», ставшие хитами. Как Вы считаете, есть ли какая-то формула, позволяющая создавать хиты? Какие факторы становятся определяющими? Как покорить слушателя, у которого на сегодняшний день большой музыкальный выбор?
Музыка должна вызывать, в первую очередь, эмоцию для того, чтобы запомниться. А все остальное — это тренды!
Современная эстрада взяла курс на омоложение. Валя Карнавал, Катя Адушкина и многие другие дарования выступают наравне с именитыми артистами. Как Вы относитесь к этой тенденции? Что Вы думаете про их творчество?
Я отношусь к этому очень хорошо. Это прогресс, который не остановить. У Карнавал есть много прикольных, качественных треков, которые написаны профессионалами своего дела. Они в совокупности с красивым голосом и личностью Вали становятся большими хитами, от этого слушать их не менее приятно.
Какую музыку Вы слушаете сами? Какая последняя новинка Вас зацепила? Есть ли певец, на которого Вы ориентируетесь?
Я слушаю больше зарубежную музыку, под нее легче думается и мечтается, что ли. Bad Bunny - Monaco советую послушать. Сейчас, я думаю, у меня нет артиста, на которого я ориентируюсь.
Победа в шоу «Песни» вывела Вашу карьеру на новый уровень. Какие у Вас остались воспоминания от проекта? Хотели бы Вы повторить этот опыт и принять участие в другом музыкальном шоу? Можно ли утверждать, что «Песни» — аналог «Фабрики звезд»?
Воспоминания только положительные, тем более из-за победы. Это было моей мечтой! Я бы, думаю, повторил этот опыт, но хотелось бы, чтобы он был другой по формату. Думаю, так можно утверждать, но «Песни» гораздо круче.
Вы неоднократно сталкивались с Тимати по рабочим моментам. Какие впечатления у Вас остались от работы с рэпером? Легко ли Вам было с ним договориться? Поддерживаете ли Вы сейчас общение?
Тимати — большой профессионал, хороший человек, товарищ и наставник. А с такими людьми все в легкость. Общение, к сожалению, не поддерживаем, но, думаю, мы всегда рады видеть друг друга, когда пересекаемся на мероприятиях.
Вы один из немногих артистов, которым удалось уйти из Black Star без скандала. Как это произошло? Удивил ли Вас уход Тимати из Black Star? Как изменилась Ваша жизнь после расторжения контракта с лейблом?
Я просто поговорил по-человечески вот и все, как бы это не звучало скучно. Павел Курьянов (основатель и владелец лейбла, прим. «Страсти») и Вальтер Леруссе (основатель и владелец лейбла, прим. «Страсти») — хорошие люди, которые пошли мне навстречу и отпустили. Уход Тимати из лейбла на тот момент очень удивил, учитывая то, что я, как и многие, не был в курсе ситуации.
После моего ухода из лейбла, я проходил многие этапы самообучения, столкнулся с трудностями и делал все сам. И прекрасно понял, как нелегок путь самостоятельного артиста. Но мне это было необходимо, чтобы знать все процессы изнутри. Но я в это уже наигрался, и сейчас у меня есть отличная команда, с которой мне в кайф работать!
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