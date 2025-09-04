Певец Степа Марсель рассказал о планах на свадьбу с возлюбленной

Основатель группы «Марсель» Степан Ледков рассказал о планах на свадьбу. Исполнитель хитов «Сколько бы», «Туда где» дал интервью Леди Mail.

Артист привлек внимание поклонников не только своим творчеством, но и драмой в личной жизни. Как оказалось, в 2022 году родившая от него сына и дочь Катя Кляйн объявила о разводе с музыкантом. Степан признался, что им удалось сохранить отличные отношения, и он даже познакомил экс-супругу со своей нынешней возлюбленной.

На данный момент певец счастлив с Ксенией Баторшиной и уже говорит о возможной свадьбе.

«Я вообще считаю, что не нужно предугадывать и планировать наперед. Если все это случится, то вы обязательно об этом узнаете. Ксюшу я люблю, Ксюша со мной. Все прекрасно», — поделился артист.

Исполнитель добавил, что сейчас активно готовится к сольному концерту. Выступление будет посвящено его дню рождения. Поклонников ждут новые песни, новая программа.

