Марина Юдашкина показала фото со свадьбы дочери Галины

Вдова модельера Валентина Юдашкина, Марина Юдашкина, опубликовала в соцсетях фотографию со свадьбы дочери Галины. Она публично поздравила пару с годовщиной.

На снимке Галина позировала в автомобиле со своим мужем. Девушка была в платье с открытыми плечами и без фаты. Она распустила волосы, сделала вечерний макияж и сидела с букетом цветов. Ее супруг был в классическом костюме с галстуком-бабочкой.

«Дорогие Галочка и Петр! Поздравляю с Днем свадьбы. 11 лет. Стальная! Будьте счастливы», — написала бизнесвумен.