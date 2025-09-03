Марина Юдашкина показала фото со свадьбы дочери Галины
Вдова модельера Валентина Юдашкина, Марина Юдашкина, опубликовала в соцсетях фотографию со свадьбы дочери Галины. Она публично поздравила пару с годовщиной.
На снимке Галина позировала в автомобиле со своим мужем. Девушка была в платье с открытыми плечами и без фаты. Она распустила волосы, сделала вечерний макияж и сидела с букетом цветов. Ее супруг был в классическом костюме с галстуком-бабочкой.
«Дорогие Галочка и Петр! Поздравляю с Днем свадьбы. 11 лет. Стальная! Будьте счастливы», — написала бизнесвумен.
Напомним, что Галина Юдашкина является арт-директором бренда Valentin Yudashkin. В соцсетях она призналась, что муж с утра прислал ей огромный букет ее любимых роз. Петр Максаков признался жене, что «11 лет пролетели, как один миг». У супругов трое детей: девятилетний Анатолий-Авраам, семилетний Аркадий-Аарон и трехлетняя Агата-Ариелла. Юдашкина признавалась, что родила сыновей и дочь «по расписанию».
