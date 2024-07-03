43-летний певец Стас Пьеха рассказал о своих изменах девушкам

Певец Стас Пьеха рассказал о своих изменах девушкам и «дурном периоде», когда попадал во «множественные отношения».

Подробностями 43-летний артист поделился в интервью, опубликованном в YouTube-канале FAMETIME TV.

Как только Пьеха достиг совершеннолетия, стал встречаться с девушками. Больше 20 лет он практически без перерыва общался с разными возлюбленными – как только заканчивались одни отношения, начинались другие. Певец мог месяц быть свободным, и встречал кого-то снова. Однако он признался, что нередко случались измены с его стороны.

«Где-то с 18 лет до 42 я почти всегда был в отношениях… Я ни разу не уходил из одних отношений в другие, но при этом изменял. У меня даже был дурной период, когда попадал в какие-то множественные отношения», — сказал певец.

Один из романов Пьехи закончился рождением сына – причем с матерью ребенка он расстался спустя год. Мальчик появился на свет в 2014 году.

В том же интервью певец рассказал, что его сына выгнали из нескольких школ. У ребенка непростой характер – однажды он обматерил на празднике Деда Мороза.

Напомним, сын Пьехи со своей матерью живет в Санкт-Петербурге. Артист остался в Москве, но помогает бывшей семье.