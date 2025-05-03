Певец Стас Пьеха отменил свое выступление в Москве из-за проблем со здоровьем

2 мая певец Стас Пьеха собирался выступить на улице Городецкой в Москве. Но артист был вынужден отменить концерт из-за проблем со здоровьем.

44-летний участник «Фабрики звезд» рассказал об отмене выступления на своей страничке в соцсети. Пьеха пояснил, что всему виной простуда: врач знаменитости посоветовал настоятельно воздержаться от концертов на улице.

Артист принес извинение поклонникам, которые собирались посетить его выступление.

«Приношу свои извинения всем, кто рассчитывал на сегодняшнюю встречу! У нас еще много встреч и интересных событий впереди», - обратился к фанатам Пьеха.

В конце февраля внук Эдиты Пьехи устроил скандал на съемках шоу «Суперстар!». Звезда возмутился из-за холода на съемочной площадке и потребовал убавить мощность кондиционеров. Стас признался, что у него даже немного подсел голос после переохлаждения.

В прошлом Стас страдал от наркотической зависимости. Когда певец смог ее преодолеть, он начал внимательнее относиться к своему здоровью.

Ранее артист высказался о своей личной жизни. Певец объяснил свое одиночество творческими планами и кризисами.