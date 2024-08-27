НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 августа 2024, 16:59
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Певец Стас Михайлов вывел на красную дорожку жену и дочь

Певец Стас Михайлов вывел на красную дорожку жену и дочь

© Lomohov Anatoly/East News

Певец Стас Михайлов вывел на красную дорожку жену и дочь. Об этом сообщает сайт Smotrim.ru.

Накануне на фестивале «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер Стаса Михайлова. В честь этого певец пришел на мероприятие со своей семьей — женой Инной и дочерью Марией.

Для совместного выхода семья Михайловых выбрала total black образы. Певец позировал в черном бархатном блейзере, украшенном золотой брошью, а супруга надела черное платье в пол с вырезом на ноге.

Михайлов рассказал, что образ ему подбирала жена. При этом он подчеркнул, что их семье стилисты не помогали.

Напомним, Стас Михайлов поженился на Инне Пономаревой в 2011 году. В браке у них родились две дочери — Иванна и Мария.

Ранее мы писали о том, что певец Стас Михайлов опубликовал фото из родительского дома.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Smotrim.ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Стас Михайлов
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