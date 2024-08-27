Певец Стас Михайлов вывел на красную дорожку жену и дочь. Об этом сообщает сайт Smotrim.ru.

Накануне на фестивале «Новая волна» в Сочи прошел творческий вечер Стаса Михайлова. В честь этого певец пришел на мероприятие со своей семьей — женой Инной и дочерью Марией.

Для совместного выхода семья Михайловых выбрала total black образы. Певец позировал в черном бархатном блейзере, украшенном золотой брошью, а супруга надела черное платье в пол с вырезом на ноге.

Михайлов рассказал, что образ ему подбирала жена. При этом он подчеркнул, что их семье стилисты не помогали.

Напомним, Стас Михайлов поженился на Инне Пономаревой в 2011 году. В браке у них родились две дочери — Иванна и Мария.

Ранее мы писали о том, что певец Стас Михайлов опубликовал фото из родительского дома.