«Какое счастье быть здесь»: певец Стас Михайлов опубликовал фото из родительского дома

Певец Стас Михайлов совместил приятное с полезным и перед концертом в Сочи заглянул в родительский дом. Кадром со встречи с семьей он поделился в личном Telegram-канале.

26 августа Михайлов выступил с большим юбилейным концертом. В 2024 году ему исполнилось 55, и в честь этого артист решил порадовать поклонников новой программой.

Площадку для шоу Стас выбрал неслучайно. Дело в то, что в Сочи проживают его родные люди, к которым он заехал перед встречей со зрителями.

«Отчий дом! Какое счастье быть здесь», - написал артист в своем блоге.

На встрече с семьей Михайлов был в ярком образе. На нем были пестрые майка с рубашкой, голубые свободные брюки и синий берет.