Певец Стас Михайлов вышел на улицу, несмотря на прием антибиотиков

Певец Стас Миайлов опубликовал видео в соцсетях, в котором рассказал о приеме антибиотиков. Несмотря на это, исполнитель вышел на улицу 1 января.

«Хоть и на антибиотиках, вышел все равно на улицу всех поздравить с Новым годом. Ну как не выйти на улицу», - произнес исполнитель.

Михайлов не упустил возможности поздравить интернет-пользователей с Новым годом.

«Всем еще раз здоровья, счастья, благополучия, и добра, и позитива в каждый дом», - сказал артист.

Несмотря на холодную погоду 1 января, певец был в спортивном костюме, без шапки и в расстегнутой куртке. При этом выглядел он достаточно бодрым и здоровым.

Ранее пластический хирург Мария Ситникова перечислила предполагаемые операции Михайлова на основе новых фото. Специалист отметила, что могла быть выполнена операция по пересадке волос. Стоимость такой процедуры стартует от 150 тыс. рублей.

Ситникова заметила сместившуюся вверх линию бровей, что может указывать на эндоскопический лифтинг лба и височной зоны. Данная операция стоит от 300 тыс. О других возможных операциях Михайлова читайте в нашем материале.