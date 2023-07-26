«Старательно избегает фото»: какие операции на лице скрывает Стас Михайлов
Хирург Ситникова назвала предполагаемые операции Стаса Михайлова на основе новых фото певца.
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Певец Стас Михайлов с годами стал выглядеть только лучше. Поклонники не исключают, что 54-летний артист мог воспользоваться услугами пластического хирурга. Специалист клиники Шарм Голд Мария Ситникова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, что думает об изменениях во внешности звезды.
Пластический хирург обратила внимание на линию роста волос и бороду мужчины. Она отмечает, что на более ранних фотографиях у него видны так называемые залысины со стороны макушки и по бокам в височной зоне. А на свежих кадрах у Стаса густые волосы и новая прическа.
«Предполагаю, что причиной таких изменений стала операция по пересадке волос. Это операция, в результате которой забираются собственные волосы с затылка и пересаживаются в височную зону, а также зону макушки. В случае со Стасом предполагаю, что он выполнил одновременно пересадку волос в области бороды. Стоимость такой операции в России стартует от 150 тысяч рублей».
Мария Ситникова
Пластический хирург клиники Шарм Голд
Мария Ситникова заметила на фотографиях артиста сместившуюся вверх линию бровей. Это может свидетельствовать о проведенной ранее пластической операции.
«Скорее всего, Стас выполнил эндоскопический лифтинг лба и височной зоны. Суть этой операции заключается в перемещении лба кверху и подтягивании височной области. За счет эндоскопического лифтинга мы получаем омоложение верхней и средней трети лица. Стоимость такой операции – от 300 тысяч рублей».
Мария Ситникова
Пластический хирург клиники Шарм Голд
Поклонники и коллеги отмечают, что Михайлов сильно похудел. Эксперт считает, что это позитивно отразилось на внешнем виде артиста – у него прорисовались скулы и нижняя треть лица. Но подобное может наблюдаться и после ряда процедур.
«Очерченный овал может быть следствием проведенного smas-лифтинга. Это операция по подтяжке средней и нижней трети лица. В ходе нее удаляется избыточная кожа и сшивается мышечный слой лица. Результатом smas-лифтинга будет подтянутый четкий овал с прорисованным углом нижней челюсти. К сожалению, точно утверждать был ли певцу сделан smas-лифтинг невозможно. Стас старательно избегает фото в боковой проекции, где можно было бы рассмотреть следы от операции. Ее стоимость начинается от 400 тысяч рублей».
Мария Ситникова
Пластический хирург клиники Шарм Голд
Пластический хирург указала на места, на которые певец может обратить свое внимание. У артиста есть лишняя кожа на верхних и нижних веках, морщины и мешки под глазами.
«Я бы посоветовала Стасу выполнить круговую блефаропластику. Это операция по коррекции век, в ходе которой происходит иссечение избытков кожи верхних и нижних век, а также удаление жировых грыж, формирующих мешки под глазами. Результатом блефаропластики будет свежий и отдохнувший взгляд. Стоимость круговой блефаропластики начинается от 200 тысяч рублей».
Мария Ситникова
Пластический хирург клиники Шарм Голд
Кроме того, специалист советует артисту обратиться за помощью к косметологу. Мужчина может сделать инъекции ботулотоксина. Ботокс поможет разгладить морщины на лбу и в области межбровья, а также уберет «гусиные лапки» во внешних уголках глаз.