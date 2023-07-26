«Старательно избегает фото»: какие операции на лице скрывает Стас Михайлов

Певец Стас Михайлов с годами стал выглядеть только лучше. Поклонники не исключают, что 54-летний артист мог воспользоваться услугами пластического хирурга. Специалист клиники Шарм Голд Мария Ситникова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» рассказала, что думает об изменениях во внешности звезды.

Пластический хирург обратила внимание на линию роста волос и бороду мужчины. Она отмечает, что на более ранних фотографиях у него видны так называемые залысины со стороны макушки и по бокам в височной зоне. А на свежих кадрах у Стаса густые волосы и новая прическа.