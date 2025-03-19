НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 марта 2025, 13:02
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Певец Стас Михайлов прилетел в Сочи и станцевал с мамой в ее день рождения

Певец Стас Михайлов прилетел в Сочи и станцевал с мамой в ее день рождения

© Starface.ru

Певец Стас Михайлов не смог пропустить день рождения мамы и ради праздника прилетел в родной Сочи. На торжестве одним из самых трогательных моментов стало то, что артист станцевал вместе с именинницей. Кадры были опубликованы в соцсетях.

Михайлов делился, что очень близок с мамой, поэтому старается видеться с ней как можно чаще, несмотря на работу и гастроли. Недавно Людмила Васильевна отметила день рождения, и сын сделал ей подарок, прилетев домой. В личном блоге исполнитель поделился снимком с мамой, на котором крепко ее обнимал.

Праздник для родительницы Стас Михайлов организовал в русском стиле. На столе были национальные блюда, на стене висел ковер, а именинница танцевала под народные песни. В какой-то момент артист присоединился к матери и сплясал вместе с ней.

«Мамин сын! Храни Господь! С днем рождения», - подписала кадры жена Михайлова, которая наблюдала за семейной идиллией.

Ранее Стас Михайлов рассказал, почему отказывается снимать в клипах свою жену.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Стас Михайлов
день рождения
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