«Я иду это делать без удовольствия»: 56-летний Стас Михайлов раскрыл секрет своей формы

Певец Стас Михайлов продолжает напряженно работать в свои 56 лет. При этом артист, как отметили журналисты mk.ru, остается в хорошей физической форме. Они узнали у звезды секрет притягательной внешности.

Михайлов заявил, что поддерживает себя в форме благодаря спорту. По словам певца, он не получает удовольствия от занятия физической активностью, и делает это без удовольствия, как «большинство людей». Артисту приходится заставлять себя трудиться в зале, чтобы получить необходимый результат по выходу из него.

«Только через спорт. Заставлять себя. Вставать. Я иду это делать без удовольствия. Я ни чем не отличаюсь здесь от других присутствующих. Зато потом себя несильно ругаю», — рассказал Стас.

Ранее сообщалось, что Михайлов собирается снять фильм про себя. Пока что работа продвигается медленно из-за требований, которые предъявляет артист.