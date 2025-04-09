Дом певицы Аллы Пугачевой за 150 миллионов рублей на Истре могут снести

Дом певицы Аллы Пугачевой на Истре могут снести. Особняк оценивается в 150 миллионов рублей. Его пробуют продать, но покупатели не хотят связываться с этой недвижимостью из-за рисков. Об этом сообщает Kp.ru.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» владеет дачей в Подмосковье, площадью 1000 квадратных метров с бассейном и гаражом на три машины. Трехэтажный особняк она отдала внуку Никите Преснякову, но тот тоже уехал из России. По данным СМИ он пытается продать жилье. Цена на дом была 225 млн рублей, а после опустилась до 132 млн рублей. Но покупателей не нашлось. Там даже сделали ремонт и подняли цену до 152 млн рублей.

Источник Kp.ru отмечает, что дом не берут, помимо прочего, из-за отсутствия централизованной канализации. Об этом сообщила риелтор Виктория Маркова.

«Особняк построен на территории водоохранной зоны. И потенциальные покупатели понимают: его просто могут снести. Пока хозяйкой здесь была Пугачева, из уважения к ней глаза закрывали на многое. Но сейчас ситуация иная», – высказалась она.

Специалист отметила, что цена на дом сильно завышена.

Напомним, что Пугачева покинула Россию в 2022 году и столкнулась с критикой. Из-за поддержки мужа-иноагента и некоторых громких фраз ее стали называть предательницей.

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