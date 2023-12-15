Певец Сосо Павлиашвили сообщил, что не имеет отношения к задолжавшей 16 млн фирме. Артист поделился откровением с изданием The Voice.

По данным СМИ, фирма «Виар Тикет» имеет долг в размере 16 млн рублей. Сообщалось, что исполнителю хита «Небо на ладони» принадлежит 30% акции. В беседе с журналистами Сосо заявил, что предприятие не является его проектом.

Певец рассказал, что основатели компании попросили у него денег на реализацию проекта. Сосо оценил бизнес-идею и дал им часть денег.

«Вот так я стал инвестором. Мне дали небольшую долю в компании», — высказался артист.

Также он уточнил, что не занимался делами фирмы из-за частых гастролей и съемок на ТВ. Певец выразил надежду на то, что основатели компании смогут уладить проблемы и выплатить долг.

«О том, что есть проблемы и они связываются со мной, я узнал случайно из прессы. У меня много своих дел и забот», — резюмировал Сосо.

Ранее представители Павлиашвили заявили, что певца могли подставить по делу его компании. Подробности смотрите в этой статье.