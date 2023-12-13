История сложная и неоднозначная: почему ФНС арестовала счета компании Сосо Павлиашвили

Федеральная налоговая служба наложила арест на счета компании по организации концертов «Виар Тикет», 30% акций которой принадлежит певцу Сосо Павлиашвили. Информация об этом появилась в Сети. Соответсвующее решение было принято из-за того, что юрлицо не подало налоговую декларацию после проигрыша двух дел по искам от концертного зала «Крокус Сити Холл». Kp.ru решил разобраться в ситуации и попросил представителей артиста прокомментировать эту информацию.

Суд обязал выплатить «Виар Тикет» 13,5 миллиона рублей по первому иску и 2,7 миллиона рублей по второму. Представители Павлиашвили в беседе с журналистами заявили, что артист в ближайшее время выйдет на связь. При этом они назвали сложившуюся ситуацию сложной и неоднозначной, а также указали, что Сосо является не единственным владельцем фирмы.

«В данной ситуации произошел серьезный конфликт интересов. Каждый час появляются новые данные и подробности. По одной из неофициальных версий — Сосо подставили», — заявили представители певца.

Ранее сообщалось, что с модели Виктории Лопыревой требуют 8 млн рублей за проживание в отеле Турции. Знаменитость проживала в нем бесплатно 4 месяца.