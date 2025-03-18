Певец Сосо Павлиашвили рассказал о строительстве загородной студии для дочери

Певец Сосо Павлиашвили рассказал, что занимается строительством студии для своей дочери. Она будет находиться прямо рядом с его загородным домом. Об этом звезда сообщил в интервью Kp.ru.

Исполнитель хита «Небо на ладони» не стал раскрывать подробности строительства. Но отметил, что студия понадобится не только ему, но и дочери Елизавете.

«Так что мы вообще оттуда никуда уезжать не будем. Это будет очень удобно», — признался звезда.

По словам певца, у него с семьей сложились очень близкие отношения. Родственники постоянно общаются, не устают друг от друга и хотят проводить рядом как можно больше времени. У них музыкальная семья – они вместе поют, а также ухаживают за домашними животными. Среди них есть не только кошки, но даже куры.

«У нас есть курятник. Это все для души. Мы наслаждаемся загородной жизнью по полной», — добавил исполнитель.

Напомним, что Сосо счастлив в браке с женой Ириной Патлах. В прошлом она была бэк-вокалисткой группы «Мирони». Они обвенчались пять лет назад и воспитывают двух дочерей – Елизавету и Сандру.

Ранее певец Павлиашвили признался, что часть гонорара тратит на благотворительность.