Певец Сосо Павлиашвили показал редкое фото с женой без макияжа
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Певец Сосо Павлиашвили поделился с поклонниками редким фото с женой Ириной Патлах. А нем женщина была без макияжа.
Исполнитель хита «Помолимся за родителей» вместе с семьей отправился в небольшое путешествие и посетил Карелию. На отдыхе Сосо сфотографировался на фоне пейзажа с супругой и опубликовал получившийся кадр в социальной сети. Поклонники отметили, что, несмотря на отсутствие косметики, Ирина выглядит свежо и молодо.
В браке Павлиашвили и Патлах уже много лет и воспитывают общих детей - 19-летнюю Елизавету и 16-летнюю Сандру. Познакомились артист с женой в студии звукозаписи. Первые два года они были лишь друзьями и не собирались начинать встречаться. Тем более, что Ирина на 17 лет младше певца. Но в итоге они влюбились друг в друга и поженились.
Сами супруги признавались, что никогда не видели проблему в разнице в возрасте. Они ее даже не ощущают. К слову, они не только женаты, но и повенчаны. К этому событию они шли долго и решились спустя шесть после свадьбы.
Ранее дочь Сосо Павлиашвили рассказала, как певец сделал предложение ее матери.