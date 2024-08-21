Певец Сосо Павлиашвили показал редкое фото с женой без макияжа

В браке Павлиашвили и Патлах уже много лет и воспитывают общих детей - 19-летнюю Елизавету и 16-летнюю Сандру. Познакомились артист с женой в студии звукозаписи. Первые два года они были лишь друзьями и не собирались начинать встречаться. Тем более, что Ирина на 17 лет младше певца. Но в итоге они влюбились друг в друга и поженились.

Сами супруги признавались, что никогда не видели проблему в разнице в возрасте. Они ее даже не ощущают. К слову, они не только женаты, но и повенчаны. К этому событию они шли долго и решились спустя шесть после свадьбы.

Ранее дочь Сосо Павлиашвили рассказала, как певец сделал предложение ее матери.