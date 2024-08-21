НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 августа 2024, 11:01
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Певец Сосо Павлиашвили показал редкое фото с женой без макияжа

Певец Сосо Павлиашвили показал редкое фото с женой без макияжа

© Starface.ru

Певец Сосо Павлиашвили поделился с поклонниками редким фото с женой Ириной Патлах. А нем женщина была без макияжа.

Исполнитель хита «Помолимся за родителей» вместе с семьей отправился в небольшое путешествие и посетил Карелию. На отдыхе Сосо сфотографировался на фоне пейзажа с супругой и опубликовал получившийся кадр в социальной сети. Поклонники отметили, что, несмотря на отсутствие косметики, Ирина выглядит свежо и молодо.

Певец Сосо Павлиашвили показал редкое фото с женой без макияжа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В браке Павлиашвили и Патлах уже много лет и воспитывают общих детей - 19-летнюю Елизавету и 16-летнюю Сандру. Познакомились артист с женой в студии звукозаписи. Первые два года они были лишь друзьями и не собирались начинать встречаться. Тем более, что Ирина на 17 лет младше певца. Но в итоге они влюбились друг в друга и поженились.

Сами супруги признавались, что никогда не видели проблему в разнице в возрасте. Они ее даже не ощущают. К слову, они не только женаты, но и повенчаны. К этому событию они шли долго и решились спустя шесть после свадьбы.

Ранее дочь Сосо Павлиашвили рассказала, как певец сделал предложение ее матери.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Сосо Павлиашвили
Ирина Патлах
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