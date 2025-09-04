Рита Дакота отказалась участвовать в шоу с экс-мужем Соколовским и его женой

Певица Рита Дакота отказалась от участия в реалити-шоу «Ставка на любовь», которое стартует 5 сентября на канале «Пятница!». Исполнительница не захотела сниматься в проекте, где участвует ее бывший муж Влад Соколовский со своей нынешней женой. Об этом стало известно «Страстям».

Одиннадцать звездных пар отправились на индонезийский остров Бали, чтобы проверить свои отношения на прочность. Их ждут испытания на ловкость, выносливость и сообразительность, однако победа в проекте будет зависеть совсем от другого — от того, насколько хорошо партнеры знают друг друга.

Уникальность формата заключается в системе «ставок». Перед каждым испытанием партнеры будут делать прогнозы друг на друга: справятся они или нет. Если «ставка» сыграет, пара получит иммунитет. Если нет — номинацию на вылет.

Каждую неделю одну пару ждет выбывание из проекта, и только двое влюбленных дойдут до финала, где их будет ждать денежный приз.

В шоу принимают участие: Прохор Шаляпин и Ольга Вашурина, Карина Нигай и Илья Горелов, Анфиса Чехова и Александр Златопольский, Айза-Лилуна Ай и Степан Кузьменко, Олег и Александра Верещагины, Оскар и Юлия Кучера, Евгения и Семён Кривцовы, Михаил и Ксения Стогниенко, Влад и Ангелина Соколовские, Павел и Надежда Мамаевы, Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв.

Многие из них участвуют в реалити-шоу впервые. Например, Анфиса Чехова согласилась на проект только ради своего возлюбленного — актера Александра Златопольского.

Ещк одним громким событием стало участие Павла Мамаева, который впервые представил публике свою новую жену Надежду и поделился деталями развода с бывшей супругой Аланой. А Рита Дакота, напротив, отказалась от участия в проекте, узнав, что ее бывший муж Влад Соколовский появится в шоу вместе с новой супругой.

Какие испытания ждут участников?

Пары жили на вилле в районе Убуда — том самом месте, где снимался фильм «Ешь, молись, люби». Каждый день их ждали экстремальные испытания. Например, мужчин сбрасывали с вертолета в океан, и им нужно было добраться до клеток с возлюбленными; а девушек подвешивали над бассейном с отходами, где каждая ошибка партнера приближала их к падению. Самым тяжелым испытанием стало «погребение заживо» — мужчин закрывали в гробах под землей, а женщины должны были откопать их своими руками.

Помимо испытаний от съемочной группы, участникам пришлось столкнуться и с суровой природной стихией. Уже в первый съемочный день на всем Бали вырубилось электричество из-за обрыва подводного кабеля. Несмотря на «сухой» сезон, 24 из 30 съемочных дней шёл дождь, а средняя температура воздуха достигала +35 °C.

Ведущими проекта стала одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса — Регина Тодоренко и Влад Топалов. Для Топалова эта роль стала дебютом в качестве телеведущего. Кстати, Регина Тодоренко снималась в шоу, находясь в положении — совсем скоро у пары родится третий сын.