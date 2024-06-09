Певец Шура заявил, что никогда не станет отцом из-за наркозависимости в прошлом

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, признался, что никогда не станет отцом. 49-летний исполнитель хита «Холодные дожди» заявил, что боится передать наследникам различные патологии.

«Была зависимость от запрещенных веществ, онкология, это все сложно. Подвергать дите каким-то патологиям я ни в коем случае не буду», — сказал Шура в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Известно, что в 2000-х годах артисту диагностировали рак яичка в четвертой стадии. Он перенес хирургическую операцию и 18 сеансов химиотерапии. Кроме того, на пике своей популярности в 90-х годах Шура увлекся наркотиками. Сейчас он избавился от зависимости.

Ранее Шура рассказал, что купил на свой день рождения квартиру на Остоженке в центре Москвы за 70 млн рублей.