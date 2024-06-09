Певец Шура купил на свой день рождения квартиру в центре Москвы за 70 млн рублей. Об этом сообщает НТВ.

20 мая Шуре исполнилось 49 лет. Артист некоторое время назад уже влезал в ипотеку — тогда он рассказывал, что выплачивает по 70 тысяч рублей ежемесячно. Однако на свой день рождения Шура решил купить еще одну квартиру — на этот раз на Остоженке.

Музыкант признался, что взял новое жилье в ипотеку.

«Она уютненькая, в центре. На Остоженке я жил очень много лет вместе с дворниками. Коридорного типа туннель и комнаты по бокам. У меня такая ностальгия», — рассказал он.

По словам Шуры, ипотеку за первую квартиру он выплатил досрочно. Сейчас ту жилплощадь он сдает в аренду, а сам уже заселился в новую квартиру в центре Москвы.

При этом от частного дома музыкант отказывается, заявляя, что он больше городской житель.

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