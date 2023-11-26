Маша Распутина впервые за долгое время появилась на публике и устроила скандал

Певица Маша Распутина впервые после ухода из «Суперстар!» вышла на публику. Она посетила шоу «Легенды Ретро FM» и сразу же оказалась в центре скандала из-за некорректного высказывания в адрес покойной певицы Жанны Фриске.

Распутина вышла на красную дорожку, но была явно не в духе. Сначала она раскритиковала освещение, а потом внезапно вспылила из-за вопроса журналистки портала Popcake о Жанне Фриске. В 2021 году артистка якобы нелестно высказалась о покойной коллеге, но позже отрицала это.

«Да кто такая эта Жанна Фриске? Кто она? Я ее не знаю и не знала никогда!» — закричала 59-летняя Распутина.

Артистка также призналась, что ей не нравятся современные исполнители и подчеркнула, что подражала Эдите Пьехе и любила творчество Аллы Пугачевой.

В 2015 году Жанна Фриске умерла из-за неоперабельной опухоли головного мозга. Ей было 40 лет. Музыкальная карьера певицы началась в группе «Блестящие». Позже она успешно выступала сольно. На счету Жанны несколько «Золотых граммофонов», премия «Муз-ТВ» и победа в конкурсе «Песня года».

Ранее мы писали, что популярная в начале 2000-х певица Маша в одном из выпусков шоу «Суперстар!» назвала поклонников певицы Анны Asti «деградированной публикой», после чего ее заменили на Наташу Королеву. При этом сама артистка пояснила, что отказалась от участия в четвертом сезоне шоу, так как ее не устраивал гонорар.