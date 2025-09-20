Певец Шура признался, что готов на любые операции ради сцены. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Шура рассказал, что не против пластических операций для того, чтобы хорошо выглядеть на сцене. По словам артиста — долг каждого публичного человека выглядеть опрятно и красиво ради своих зрителей. Он также вспомнил, что пользовался известным препаратом для похудения.

«Я готов на все! Сейчас не тайна, что я на Оземпике. Мне это помогло, минус 48 кг. Я считаю, что артист в наше время должен удивлять не трусами, он должен выходить красивым, чистым, загорелым, чтобы было приятно на него посмотреть», — рассказал он.

Вспомнил Шура и о своих прошлых образах. Он призвал не применять к нему звание короля эпатажа.

«В 90-е я выбегал в трусах, потому что нужно было выживать. Непростое было время», — объяснил он.

