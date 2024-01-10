Певец Шура честно рассказал о ситуации с жильем

Певец Шура признался, что погасил ипотеку. Об этом он заявил в эфире шоу «Давай поженимся!».

48-летний артист пришел на программу, чтобы поддержать одного из ее участников. Во время шоу он обратился к искусственному интеллекту «Мендельсон» и задал ему вопрос, не возникнет ли у него проблем с документами во время оформления сделки. После Шура пояснил, что идет оформлять квартиру, так как закрывает ипотеку.

Отметим, что Шура купил квартиру недалеко от МКАДа, в районе Ленинского проспекта. Певец доволен расположением жилья и наслаждается уединением.

Ранее исполнитель хита «Твори добро» попал в больницу во время отдыха в Крыму. Позже выяснилось, что артист перенес микроинсульт. После этого он не мог месяц разговаривать. Подробности читайте в этой статье.