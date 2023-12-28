«Месяц не разговаривал»: Шура рассказал о последствиях перенесенного микроинсульта

Певец Шура рассказал о последствиях перенесенного микроинсульта. По его словам, в течение месяца он не мог разговаривать, так как не двигал челюстью.

Исполнитель хита «Твори добро» попал в больницу во время отдыха в Крыму. О случившемся он не сообщил ни поклонникам, ни сотрудникам прессы. И лишь после его восстановления стали появляться подробности.

Сейчас артист уже вернулся к работе и стал вновь посещать светские мероприятия. Недавно он столкнулся на вечеринке с блогером Виолеттой Чиковани, с которой успел поругаться. Видео, на котором Шура нелестно высказывается о девушке, разлетелось по Сети, и поклонники стали оценивать агрессивное поведение певца. Некоторые даже предположили, что он был поД запрещенными препаратами. Однако это оказалось не так.

Шура заверил журналистов Voice, что был полностью трезв. А изменения во внешности – это последствия микроинсульта.

«Моя челюсть, чуть выдвинувшаяся, по которой вы дали свои заключения, так это побочка от перенесенного микроинсульта. Я вообще месяц не разговаривал, еле челюстью двигал», - признался Шура.

Ранее Шура признался, что каждый год закидывает трусы на люстру.