Певца Шарлота решили оставить в СИЗО

Самарский областной суд оставил под стражей певца Эдуарда Шарлота после рассмотрения апелляционной жалобы на меру пресечения. Соответствующая информация появилась на сайте инстанции.

Таким образом, постановление Кировского районного суда города Самары от 29 мая 2024 года оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

В итоге музыкант останется под стражей до 23 июля включительно.

Напомним, в начале декабря прошлого года Шарлота арестовали на два месяца по двум уголовным статьям. Исполнителя обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Позднее в отношении артиста были возбуждены новые уголовные дела - по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов) и статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ранее адвокат Шарлота прокомментировал слухи об освобождении и гастролях певца.