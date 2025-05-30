Певец Шарлот задолжал 240 тысяч рублей по налогам и кредитам. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты обнаружили у отбывающего срок за реабилитацию нацизма певца Шарлота долги. Выяснилось, что в отношении музыканта возбуждены исполнительные производства — одно из них на 135,5 тысяч рублей из-за задолженности по кредиту.

Еще два взыскания на общую сумму 106 тысяч рублей возбуждены приставами из-за неуплаты налогов.

Напомним, певца Шарлота приговорили к 5,5 годам заключения — его признали виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Незадолго до этого в соцсетях музыкант публиковал противоправный контент. В декабре 2023 года Шарлот вернулся в Россию и был задержан на пограничном контроле в аэропорту.

Ранее мы писали о том, что 27-летнего певца Шарлота исключили из списка экстремистов и террористов.