27-летнего певца Шарлота исключили из списка экстремистов и террористов

Певца Эдуарда Шарлота, осужденного за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, исключили из списка террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Такое решение было принято после пересмотра его дела. Теперь Шарлот исключен из списка, который составляет Росфинмониторинг.

Напомним, Шарлот публиковал в Сети ролики, на которых он разрывал георгиевскую ленточку в форме буквы Z и топтал ее. Вдобавок музыкант в обнаженном виде исполнял пародию на мотив песни «День Победы» и прибивал к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и христианский крест.

Артист был приговорен к 5,5 годам колонии-поселения по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Помимо этого, певцу запретили заниматься администрированием сайтов в интернете на четыре года.

Ранее суд в Нижегородской области оставил без изменений приговор, вынесенный по делу певца. Отец остался доволен этим решением.