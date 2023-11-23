Вика Цыганова заступилась за Шарлота и обвинила Басту в плохом наставничестве

Певец Шарлот вернулся в Россию после серии неодиозных поступков, за которые на родине ему грозит уголовное наказание. На молодого человека обрушилась волна хейта, а заступилась за него лишь исполнительница Вика Цыганова. Звезда заявила, что артист пострадал не сам по себе, а из-за негативного влияния Басты. Тот якобы научил своего наставника в одном из музыкальных проектов, как продавать душу, пишет Telepragramma.pro.

По мнению Цыгановой, нынешняя молодежь растет без правил в голове и чувства патриотизма. Виноваты же в этом случае не молодые люди, а взрослые, в частности лидеры мнений. Певица считает, что Шарлот, сжигая российский паспорт и делая другие необдуманные поступки, руководствовался жаждой денег и славы, которую посеяли в его неокрепшем уме.

Так, наставником молодого исполнителя на одном из музыкальных проектах был рэпер Баста. Цыганова задала вопрос артисту, чему он учит своих подопечных, что они потом продают свои души. В таких условиях возможен только один путь — деградация, считает звезда.

Ранее Вика Цыганова рассказала, как у нее были проблемы с головой. По словам певицы, она лечилась около 15 лет.