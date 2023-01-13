Готовьте миллион: стоивший 300 тысяч рублей певец Шарлот подорожал после сообщений о смерти

24-летний певец Шарлот второй раз запустил сообщение о своей смерти, чтобы повысить гонорары. После необычного пиар-хода стоимость его выступлений поднялась с 300 до 800 тыс. рублей.

Об этом сообщили в концертных агентствах, отвечающих за туры Шарлота. Теперь выступление молодого российского исполнителя вместе с райдером обойдется заказчику в 1,1 млн рублей.

Исполнитель «подорожал» после сообщений о смерти и похоронах 7 февраля.

Год назад Шарлот так уже делал, и это сработало. Готовы ли площадки заказывать его по новым ценам, не уточняется.

Ранее сообщалось, что певица Любовь Успенская повысила гонорары из-за дочери.